CorSport - Il Napoli ha ricominciato a risentire esplodere il proprio potenziale grazie ad una cosa

Napoli - La Champions League, ora, è una possibilità più concreta per il Napoli, basta un ultimo e decisivo sforzo, battere il Verona che ieri sera ha pareggiato 2-2 con il Bologna, come racconta il CorSport.

“Il Napoli ha ricominciato a risentire esplodere il proprio potenziale - non solo offensivo - quando ha smesso di restare prigioniero di se stesso, e gli era successo anche in Europa League, ed ha trovato un suo equilibrio in mezzo al campo: chiuso il laboratorio, scoperto alcune certezze, evaporate perplessità che hanno consentito di allungare l’organico, consolidato il palleggio con Zielinski tra le linee, è emersa la natura prepotente di una squadra nella quale Gattuso si è potuto specchiare, pure gioiosamente. E le lacune iniziali sono state colmate: il Napoli ha conquistato una padronanza di sé e della propria idea di calcio che a tratti è divenuta travolgente, incontrollabile”