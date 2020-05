CorSport - Due turni di lavoro, soltanto un magazziniere ed un medico: tutti i dettagli sulla riapertura di domani del centro di Castel Volturno

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla ripresa degli allenamenti del Napoli: "Era già tutto pronto per stamani, un sabato diverso che invece rimarrà eguali a questi ultimi cinquantotto giorni di isolamento; però domani diventerà una domenica che avrà dentro di sé il vago sapore di calcio, qualcosa che gli somigli da lontano ma che Gattuso comincerà ad assaporare insieme ai suoi uomini, quelli con i quali ha condiviso questi due mesi tra video chiamate e messaggi. Bisognerà attendere ancora 24 ore. E’ già stato comunicato ai giocatori che ci saranno due turni di allenamento: il primo mattutino, alle undici, il secondo invece alle quattordici. Si arriverà pronti, in tuta e però con abbigliamento classico sportivo, si troverà Gattuso e il suo staff che spiegheranno come affrontare quell’ora di preparazione fisica concentrata sul lavoro aerobico, poi si prenderà possesso dei tre campi, che andranno ad appannaggio dei tre giocatori «concentrati» per ogni seduta. A bordo campo, per dissetarsi, ci saranno le bottiglie d'acqua personalizzate, forse un magazziniere, sicuramente il medico sociale - il dottor Canonico - e nessun dirigente, né Edoardo De Laurentiis, né Giuntoli, né il team manager De Matteis".