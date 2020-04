CorSport - Il Chelsea prepara l'assalto finale a Mertens a suon di sterline: è il prescelto per sostituire Giroud

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Dries Mertens: "E’ impossibile immaginarsi gli scenari, è consentito concedersi un momento di riflessione collettivo, per tracciare le linee-guida d’un club: il Chelsea, quando questo 2019-2020 andrà in archivio, avrà un attaccante in meno, Giroud, e quindi un vuoto da colmare, per assecondare le proprie aspirazioni. Dries Mertens è stato considerata come opzione di spessore già a gennaio, quando il francese ha persino preparato le valigie, e adesso ricompare come tentazione forte: al centravanti del Napoli sono arrivate sollecitazioni laterali, come s’usa, affinché possa inserire tra le sue opzioni quella di giocare a Stamford Bridge, nel contesto di un torneo affascinante e prestigioso, in una squadra che resta ambiziosa. La sfida a colpi di sterline con Arsenal e Manchester United procederà, quando sarà consentito farlo, però il Chelsea si è sistemato in una posizione privilegiata al momento".