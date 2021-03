CorSport - Il campionato italiano ha mandato via Ancelotti, Sarri, Allegri: qualcuno ha deciso che potevamo fare a meno degli insegnanti e siamo arrivati a questo punto

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "In questa stagione (e in qualche caso anche nelle precedenti) il calcio italiano ha fatto a meno, per scelta o per forza, di allenatori come Ancelotti (tre Champions e una finale), Allegri (due finali), Sarri (un’Europa League col Chelsea), Spalletti (due titoli nazionali in Russia) e anche di Mazzarri, che portò il Napoli di Grava, Aronica e Fernandez agli ottavi di Champions in un girone con Bayern Monaco e Manchester City. Non solo, in Serie A non allena neppure Roberto Mancini che, per fortuna nostra e della Nazionale ora fa il ct. Il totale dei grandi assenti fa 9 Panchine d’Oro"