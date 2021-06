CorSport - Il Barcellona ha proposto lo scambio Pjanic-Fabian Ruiz: la risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ampio spazio al futuro di Fabian Ruiz che a quanto pare non dovrebbe essere più azzurro. Tra le squadre interessate al centrocampista spagnolo ci sarebbe il Barcellona.

Fabian Ruiz

SCAMBIO FABIAN-PJANIC

Il quotidiano scrive: "Fabian e il Barcellona, dicevamo. Ieri in Catalogna s'è parlato proprio di un feeling ritrovato, di un ritorno di fiamma per intenderci, e i particolari a coté sono parsi interessanti sul serio: per abbattere i costi, il Barça sarebbe anche disposto a inserire il cartellino di un giocatore tipo Pjanic, ex allievo di Spalletti che però ha 31 anni e un ingaggio maxi e dunque proibitivo, o magari Junior Firpo, mancino che interessa al Napoli da un po', ma a quanto pare De Laurentiis è orientato esclusivamente verso il cash. Euro e nessuna contropartita: più chiaro di così".