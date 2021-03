Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso: "Milan-Napoli è la sua partita, ha cominciato a viverla studiando Pioli ieri sera, dinnanzi alla tv, durante quei novanta minuti che il “diavolo” ha dovuto attraversare ad Old Trafford, un peso che resterà, insieme alle ore di volo utili per rientrare in Italia, e che però svanirà, perché in genere può anche andare così, con l’adrenalina che aiuta a superare le difficoltà scatenate dall’acido lattico".