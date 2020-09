CorSport - Idea PSG per Koulibaly: il calciatore ha preso casa a Parigi e Leonardo ha avuto un colloquio con ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Koulibaly: "Ma chi ha piantato le tende, con amichevole discrezione, intorno a Koulibaly, è stato anche il Psg: la telefonata esplorativa di Leonardo a De Laurentiis risale a dieci giorni fa, è stato un modo per salutarsi, per risentirsi, per svelarsi, per avanzare domande lecite e ricevere risposte cortesi. Koulibaly ha comprato un appartamento a Parigi, ma per scelta personale, e questo è un dettaglio; il Psg vorrebbe, con cautela, invitarlo al Parco dei Principi, per il prossimo quinquennio: però sono intenzioni, e riguardano anche Fabian Ruiz, che è stato argomento di divagazioni - o di valutazioni - utili a futura memoria".