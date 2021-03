CorSport - I nazionali rientreranno a Napoli tra mercoledì e giovedì, Gattuso dovrà gestire alla perfezione il turnover

Ultime notizie Napoli - Sono 11 i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali tra Qualificazioni ai Mondiali, Coppa d'Africa e amichevoli.

Lorenzo Insigne , Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret convocati con l'Italia: Bulgaria (28 marzo a Sofia) e Lituania (31 marzo a Vilnius).

Come racconta il Corriere dello Sport, Koulibaly e gli altri rientreranno alla base tra mercoledì e giovedì: ciò significa che anche la prossima settimana comincerà con un gruppo ridotto e Gattuso dovrà gestire alla perfezione i suoi, e dunque il turnover, sia in vista della partita con il Crotone, sia e soprattutto in chiave Juventus.