CorSport - I destini del campionato sono di nuovo nelle mani delle ASL, il giudice sportivo è allertato

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, firma un duro editoriale sulla Serie A.

Ultime notizie Napoli

“I destini del campionato sono di nuovo nelle mani delle Asl: il numero dei positivi è in vertiginoso aumento e, dopo Salerno, il rischio che qualche altro dirigente sanitario di riferimento possa fermare il gruppo squadra è concreto. Ci siamo già passati (Juve-Napoli come costante) e sappiamo come può andare a finire. La Lega naturalmente tira avanti, all’inglese: altro non può fare. Ma il giudice sportivo - che peraltro non si è ancora espresso su Udinese-Salernitana - è allertato. Omicron non ha intenzione di concedere tregue ad alcuno, tantomeno al calcio. Che con un calendario stressatissimo non dispone di date utili per i recuperi. Convivere con l’emergenza o arrendersi? That’s the question”