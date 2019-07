CorSport - Hysaj verso la permanenza a Napoli. Maksimovic può anche lasciare l'azzurro, bloccata la trattativa per il rinnovo

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, un bel po’ di trattative, certo, ma anche un paio di situazioni da sistemare: in difesa. La prima, certamente da copertina, è quella di Maksimovic: la trattativa per il rinnovo contrattuale in scadenza nel 2021, è bloccata. Dopo l’ultimo incontro con Ramadani non ci sono stati passi avanti. Tanto che la permanenza non è più certa. Di contro dopo la conferma di Mario Rui annunciata da Ancelotti, crescono anche le quotazioni di Hysaj: l'esterno della Nazionale albanese è corteggiato dalla Roma ed è stato sondato dal Tottenham, ma in questa fase sembra orientato a giocarsi le proprie chance con il Napoli.