CorSport - Gattuso vuole evitare infortuni alla squadra: non sono da escludere due giorni di riposo

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, mister Gattuso potrebbe concedere un giorno in più di riposo alla squadra: "Si riparte. Però con attenzione e cautela in virtù di un principio a questo punto fondamentale, considerando che la decisiva semifinale di Coppa Italia con l’Inter è dietro l’angolo e il campionato è nel mirino: evitare i rischi. Evitare il sovraccarico e dunque i pericoli di problematiche fisiche: ecco perché Gattuso sta seriamente pensando di concedere due giorni di riposo alla squadra, aggiungendo il giovedì all'ormai canonica domenica. La prima grande novità della settimana inaugurata ieri, dopo una giornata di assoluto relax, è questa; la seconda, invece, è che il club sta organizzando la riapertura degli spogliatoi. Con tutte le precauzioni del caso, ovviamente, correndo tempi di pandemia".