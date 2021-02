CorSport - Gattuso torna al 4-2-3-1 che gli è costato parecchio, forse persino la panchina

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Visto che c’è in gioco (quasi) tutto, val la pena di prendere le fiches di taglia grossa e lanciarle sul tavolo verde: dentro o fuori, in un «all in» che sa di disperazione, in uno slancio fiero verso se stesso, le proprie teorie soprattutto, perché si può essere costretti alla resa ma senza rinunciare all’orgoglio. Rino Gattuso ha scelto di osare, ancora e di nuovo, lanciandosi a braccia aperte contro la «Vecchia Signora», rinunciando al tridente, abbracciando quello ch’è divenuto uno suo modello di riferimento, il 4-2-3-1, che pure gli è costato parecchio, forse persino la panchina".