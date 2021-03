CorSport - Gattuso proverà a salvare la stagione con orgoglio: bucare di nuovo la qualificazione Champions inciderebbe pesantemente sui programmi del club

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Gattuso aspetta la primavera: da domani al 21 marzo, a cavallo dell'equinozio e della partita con la Roma, il Napoli proverà (dovrà provare) a salvare la stagione con orgoglio, voglia, carattere e, perché no, anche astuzia. Cazzimma, ormai sdoganata ovunque: quella stessa incredibilmente smarrita negli ultimi istanti della sfida con il Sassuolo che, considerando il valore e le ambizioni di tre dei prossimi quattro avversari in campionato, dovrà essere coltivata e assimilata. Bucare la qualificazione in Champions per il secondo anno consecutivo, perdendo così un indotto base di circa 50 milioni di euro (con possibilità di moltiplicazione), inciderebbe in maniera estremamente pesante sulla programmazione del futuro. Sulle ambizioni del club. E d'accordo, magari il rapporto tra Rino e il Napoli è già scritto, e non di certo su un contratto di rinnovo, ma centrare l'obiettivo varrebbe tanto per tutti. Società, allenatore, giocatori".