CorSport - Gattuso potrebbe preferire Petagna a Osimhen stasera a Lisbona: non è da escludere cambio modulo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla probabile formazione del Napoli contro lo Sporting Lisbona:

"Occorre dunque evitare di rischiare inutilmente tutti quelli che hanno subito di recente anche il minimo intoppo (o apparsi affaticati dopo gli impegni con le nazionali), con obbligo di turnover, concedendo cioè maggior spazio a chi è stato impiegato in minor misura. Ad esempio: il Petagna aggregatosi in gruppo soltanto negli ultimi giorni ed apparso già tonico e concentrato (due assist e un gol col Pescara in 20 minuti), potrebbe poter contare su maggior impiego rispetto ad un Osimhen un po’ più sulle gambe rispetto alle precedenti due uscite a Castel di Sangro. Così come Mertens ed Insigne - in campo per un sol tempo - sicché Ringhio potrebbe pensare di partire col 4-2-3-1, ricalcando la seconda frazione col Pescara (Mertens alle spalle di Osimhen o Petagna); o in alternativa col tridente classico con nel mezzo il belga".