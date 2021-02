Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso avrebbe deciso definitivamente chi debba giocare tra i pali del Napoli: "Rino ha sempre avuto un debole per lui, diciamola tutta senza girarci troppo intorno, ma dalla trasferta di Verona in poi Meret non ha più visto il campo. C’era una volta il costume, la tradizione, la regola non scritta dell’alternanza sistematica tra i due portieri: finita in un cassetto"