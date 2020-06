CorSport - Gattuso in ansia: Mertens, Fabian ed Allan in forte dubbio per domani sera contro l'Inter

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso ha molte preoccupazioni in vista della gara di domani sera contro l'Inter. A tenerlo in ansia sono le condizioni fisiche di Mertens, Fabian ed Allan che restano in forte dubbio:

"Mertens ha l’espressione un po’ scocciata, ha consapevolezza delle difficoltà; e Fabian non sorride più di tanto, anche se qualche miracolosa resurrezione ha già avuto modo di viverla; né Allan può gioire, sarà colpa dell’acido lattico che toglie energia e fa avvertire muscoli pesanti come acciaio. Fosse capitato in epoche diverse, quelle precedenti al lockdown, in serate «moderne» eppure avvolte nella fuliggine di «strategie» del passato, ci sarebbe stato persino da sospettare d’essere al cospetto d’una pretattica o di una cautela esagerata: invece, Gattuso va in giro con la preoccupazione di chi deve pensare al piano-B e per certi versi anche a quello «C», perché almeno sino a stasera, al san Paolo, non potrà bearsi di quell’abbondanza di talenti che si ritrova. Dries Mertens, in questa gerarchia degli acciaccati, è quello che maggiormente lo preoccupa: e avercelo o non avercelo, uno che ha segnato 121 gol, non è poi la stessa cosa".