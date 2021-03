CorSport - Gattuso-ADL, patto Champions per chiudere al meglio la stagione: anche con il quarto posto sarà divorzio tra le parti

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Rino Gattuso. A quanto pare nemmeno il quarto posto servirà peer la riconferma del tecnico calabrese sulla panchina del Napoli.

GATTUSO-NAPOLI: ANCHE CON LA CHAMPIONS SARA' ADDIO

Il quotidiano scrive nel dettaglio: "Non è nemmeno una tregua armata quella che si vive in casa Napoli. Si può proprio parlare del più classico dei patti Champions per concludere nel migliore dei modi la stagione e l’era Gattuso. Consumata la separazione futura tra il tecnico e il club, il gruppo squadra è riuscito a isolarsi da tutto mentre De Laurentiis è tornato a far sentire il proprio supporto partita dopo partita. Un posto tra le prime quattro cambierebbe completamente il giudizio sull’intera stagione anche se non cambierà il futuro di Gattuso. L’obiettivo è quello di salutarsi a testa alta"