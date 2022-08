CorSport - Gaetano-Cremonese: si attende il via libera di Spalletti

Calciomercato Napoli - Continua il pressing della Cremonese per il cartellino di Gianluca Gaetano. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul centrocampista del Napoli:

"I grigiorossi nel frattempo si avvicinano al centrale austriaco Emanuel Aiwu (21) e continuano il pressing su Gianluca Gaetano (22) del Napoli. Tra le parti i contatti sono praticamente quotidiani e costanti, ma serve il via libera di Luciano Spalletti per permettere al centrocampista napoletano di tornare a Cremona dopo l’ottima stagione con l’ex Fabio Pecchia in panchina".