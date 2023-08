CorSport - Futuro di Lozano: ieri è venuto fuori un nuovo indizio

Calciomercato Napoli - Resta in bilico il futuro di Hirving Lozano. La trattativa con i Los Angeles è ormai naufragata come si legge sul Corriere dello Sport. Adesso il Napoli dovrà capire cosa fare alla luce del fatto che il Chucky ha un contratto in scadenza nel 2024.

Hirving Lozano lascia il Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: