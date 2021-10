CorSport - Furto auto a Demme e Spalletti: non c'è correlazione tra i due furti. Per la polizia nessun allarme per i calciatori e le loro vite

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito alle indagini sul furto delle auto della moglie di Demme e Luciano Spalletti.

"La signora Demme non se l’aspettava, nessuno se lo aspetta, e qualche giorno fa, dalle parti del parco Virgiliano, quando è andata a prendere la propria 500, ha scoperto che gliela avevano portata già via. E neanche Luciano Spalletti temeva potesse accadergli, poi al Corso Vittorio Emanuele, zona trafficata, e soprattutto in prossimità dell’albergo dove sta vivendo, in attesa di prender casa: la sua Panda, lasciata occasionalmente fuori dal garage, è sparita nella notte e prima di andare a Castel Volturno per l’allenamento, ieri mattina gli è toccato fare un salto al Commissariato per la denuncia. Per la Polizia, la tempistica così ravvicinata tra i due episodi rappresenta semplicemente un caso, non c’è nessuna correlazione tra i furti, né un allarme da far scattare intorno ai calciatori ed alle loro vite"