CorSport - Faccia a faccia Mazzarri-Zielinski a Castel Volturno: il retroscena

Napoli Calcio - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport ieri a Castel Volturno è andato in scena un faccia a faccia tra Walter Mazzarri e Piotr Zielinski. Il calciatore polacco non ha giocato le due gare di Supercoppa. Non è un mistero che il suo futuro sia lontano da Napoli in virtù di un contratto in scadenza il prossimo giugno. Tuttavia, il mister vorrebbe schierarlo contro la Lazio.

