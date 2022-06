CorSport - Fabian in bilico, il Napoli si fionda su Soler del Valencia: può arrivare a prezzo di saldo

Calciomercato Napoli - Il Napoli piomba su Carlos Soler del Valencia. A lanciare questa indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il centrocampista del Valencia, così come Fabian, ha il contratto in scadenza nel 2023 ed il club iberico non può permettersi grandi cifre per il rinnovo viste le condizioni economiche.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Soler

"Il Napoli sa bene che può succedere tutto o niente, che Fabian Ruiz, con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe restare (ma rinnovando) o anche andar via, a una non modica cifra da definire: e per non farsi trovare impreparato, dunque scoperto, ha lanciato uno sguardo in Spagna, alla ricerca d’un calciatore che possa somigliare in qualche modo al proprio centrocampista. Quando il nome di Carlos Soler è emerso praticamente dal nulla. Pure lui lo stesso «problema» di Fabian Ruiz, tra dodici mesi sarà libero di fare come gli pare, andare dove vuole, e ciò dà un taglio secco alla valutazione di 50 milioni di euro che si raccoglie in giro. Il Valencia si sta ricostruendo, non può permettersi - come nessuno - di perdere un talento a costo zero, e dunque diventa un’attrattiva per chi ha intenzioni serie: il Napoli ha cominciato a riflettere, la voce è arrivata anche a «Marca», e l’indizio si è trasformata in una prova".