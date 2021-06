CorSport - Fabian e Koulibaly in vendita: l'arrivo di Ancelotti al Real Madrid può cambiare tutto

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E allora, soffia forte il vento della Casa Blanca: un anno e mezzo dopo l'incredibile epilogo della sua avventura azzurra e l'immediato ritorno in Premier con l'Everton, il Madrid ha riabbracciato Carletto. L'uomo della Decima, un mito mai dimenticato da quelle parti nonché l'uomo che all'epoca azzurra ha voluto Fabian. Già: un pupillo, se vogliamo, e poi anche una delle colonne della Roja che si prepara all'Europeo nonché un obiettivo accostato regolarmente proprio al Real un'estate fa. Possibile che Ruiz entri nella lista di Ancelotti - molto possibile - e come lui Koulibaly, difensore in vetrina che Carlo avrebbe voluto portare anche all'Everton".