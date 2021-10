CorSport - Fabian aveva scelto di non dialogare con il Napoli sul rinnovo pensando ad un Europeo da protagonista

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Fabian: "Il giocatore che, per una logica teorica di mercato, sembrava il più appetito sulla scena internazionale: e invece la teoria e la pratica non hanno fatto match e alla fine di offerte vere e proprie, al di là di una richiesta di informazioni firmate Psg e Atletico, non c'è stata l'ombra. Ruiz, 25 anni e il contratto in scadenza nel 2023, tra l'altro pensava di capitalizzare l'Europeo: avendo scelto volontariamente di interrompere il dialogo per il rinnovo con il Napoli, probabilmente immaginava che dopo una grande coppa con la Spagna avrebbe potuto valutare una serie di soluzioni interessanti per il futuro. E invece, nada de nada anche in quest'ottica: poco spazio e partite così così; in linea con quelle giocate in campionato nella stagione precedente, davvero magra in termini di risultati. Un anno di progetti andati per aria".