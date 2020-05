CorSport - Everton vuole il Napoli, ha dato la sua disponibilità: il Gremio alza il prezzo

Calciomercato Napoli - "Everton vuole il Napoli". E' questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiunge sul calciatore brasiliano

"De Laurentiis non ama gli espedienti, va dritto da Gremio, ne parla, chiede e ottiene persino la possibilità di dialogare con il calciatore, per comprenderne i desideri e scopre, come ha sottolineato il suo manager, Marcio Cruz, a calcionapoli24, che c’è la volontà dunque il gradimento, e anche l’ammirazione per una società che ha il suo appeal. Il Gremio ha fatto anche il prezzo, ma mica in segreto, praticamente in pubblico, con le dichiarazioni del presidente, Romildo Bolzan jr. «Con il Napoli abbiamo chiacchierato ma non c’è stata alcuna offerta, abbiamo solo concesso l'autorizzazione a parlare con i giocatore. E comunque i venticinque milioni di euro di cui si parla sui giornali non bastano». Ce ne vorrebbero una trentina: valutazione che il Napoli ritiene fuori mercato e che avrà bisogno, quando matureranno eventualmente le condizioni, per riflessioni e taglio".