CorSport - Everton-Napoli, contatti qualche giorno fa: gli azzurri si creano un paracadute nel caso in cui non andasse in porto Lozano

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, l’ultima copa America è servita a Everton Sousa Soares per prendersi la scena in maniera prepotente: l’esterno brasiliano, nelle movenze e nella tendenza assai simile a Lozano, ha raccolto intorno a sé estimatori da ogni angolo del Mondo, Napoli compresa. La chiacchierata perlustrativa dei giorni scorsi, utile per costruirsi un paracadute nel caso in cui si fosse complicata la situazione-Lozano, ha avuto un senso: avvicinare il Napoli al Gremio, comprendere quali siano i costi ma anche aggiungere al data-base di Castel Volturno altre informazioni, utili - nel caso - un giorno lontano. Perché conviene non sprecare nulla, men che meno un rapporto privilegiato.