CorSport esalta Spalletti: se ne è fregato dei problemi Covid e Coppa d'Africa. Il suo 2022 è un inno alla gioia

Notizie calcio Napoli - L'artefice di questo cambio di rotta del Napoli è senza dubbio Luciano Spalletti. L'allenatore sembra aver tolto alibi ad una squadra che in passato si era lasciata troppo trasportare da emotività nelle gare decisive verso l'obiettivo stagionale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia l'operato di Spalletti evidenziando come nel momento difficile, tra Coppa d'Africa e Covid, il suo Napoli non ha perso colpi.

Luciano Spalletti Napoli

Spalletti da record nel 2022