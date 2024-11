CorSport esalta Di Lorenzo: più ala che terzino, esterno ultramoderno! Ha un primato nel Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Giovanni Di Lorenzo è stato il passato, è il presente e di questo passo sarà il futuro del Napoli ancora per un bel po’, come scrive il Corriere dello Sport.

Corre come un ragazzino, decisivo in fase difensiva e offensiva: "più ala che terzino destro nel sistema di gioco di Conte, esterno ultramoderno, uomo in più quando la squadra attacca. Non è un caso che risulti sistematicamente il primatista per ingressi nella trequarti avversaria: 12 con la Roma, 3 tocchi nell’area e un assist".