CorSport - Empoli-Napoli, le scelte di Calzona: difesa totalmente inedita. Nuova esclusione per Traorè

Difesa da reinventare per Francesco Calzona contro l'Empoli. Il Napoli quest'oggi dovrà fare a meno di Mario Rui e Rrahmani squalificati oltre all'infortunato Olivera. Recupera invece Juan Jesus che aveva saltato la sfida contro il Frosinone per una sciatalgia che lo aveva colpito proprio poche ore prima del calcio d'inizio del Maradona.

Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport per quanto riguarda le scelte di Francesco Calzona per la sfida contro l'Empoli delle ore 18:

"Difesa inedita al Castellani, al centro ci saranno Ostigard e Juan Jesus, a destra confermato Di Lorenzo, a sinistra riecco Mazzocchi al rientro dopo sette panchine consecutive. L’ex Salernitana ritrova il campo a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta.

Tra centrocampo e attacco non ci saranno grandi novità, Calzona blinda tutti, riparte dai titolarissimi, dai protagonisti dello scudetto per la rincorsa all’Europa. Prevista una nuova panchina per Traore che ha perso il posto da titolare dopo il deludente primo tempo con l’Atalanta. Da allora Zielinski è tornato protagonista. Al suo fianco i soliti Lobotka e Anguissa. In attacco Kvaratskhelia (che non segna dall’8 marzo) con Osimhen e Politano. Per entrambi due gol nelle ultime due".