CorSport - Effetto Mertens, il Napoli prova un rilancio last-minute per Callejon: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un ultimo tentativo del Napoli per convincere Callejon a restare in azzurro: "L’effetto-Mertens: a cascata, inevitabilmente. Nonostante la svolta nella telenovela del rinnovo fino al 2022 del re dei marcatori del Napoli - 121 gol in tutte le competizioni come Hamsik -, il futuro degli attaccanti azzurri è tutt’altro che chiaro e definito. Anzi. A cominciare da Callejon, gemello di Dries considerando che anche il suo contratto con il club di De Laurentiis terminerà il 30 giugno ed è già libero di firmare per un'altra società a parametro zero: e in questo caso, la storia è decisamente più complessa per una diversità di vedute ancora piuttosto ampia, tant’è che sulle sue tracce s’è messo seriamente il Valencia. Molto seriamente. Un ultimo tentativo con lui e con il suo manager Quilon sarà fatto, certo, ma a 33 anni vale il discorso fatto per Mertens: alla fine sarà per tutti una scelta di vita".