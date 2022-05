CorSport, editoriale Zazzaroni: "Il Napoli era la più attrezzata per lo scudetto ma si è sciolto nei limiti caratteriali"

Calcio Napoli - Nell'editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni scrive dell'occasione persa dal Napoli per vincere lo scudetto. Gli azzurri, secondo il giornalista, erano la squadra più attrezzata.

Ecco cosa ha scritto Zazzaroni nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport

"Non credevo che il Milan potesse lottare per lo scudetto, perciò considero eccezionale il lavoro della coppia Pioli-Ibra. Sì, perché l’uno ha migliorato l’altro e tutti e due hanno fatto il bene della squadra. Un bell’aiuto alle due “finaliste” l’hanno dato certamente il Napoli, l’Atalanta e la Juve. La squadra di Spalletti era la più attrezzata (opinione personale) ma proprio nel momento in cui ha pensato di poter centrare il bersaglio grosso, si è sciolta nei limiti caratteriali. Le altre hanno conosciuto la peggiore stagione: ad agosto Allegri e Gasperini le mani avanti le avevano comunque messe".