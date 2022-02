CorSport, editoriale Zazzaroni: "A Venezia ho rivisto il Napoli del primo mese e mezzo. Spalletti si sta superando nella fase difensiva"

Notizie calcio Napoli - "A Venezia ho rivisto il Napoli del primo mese e mezzo". Lo scrive Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"A Venezia ho rivisto il Napoli del primo mese e mezzo: la potenza dirompente di “Zorro” Osimhen, la precisione nei collegamenti di Fabian, le accensioni di Politano. Il rientro di Anguissa e Koulibaly dalla tormentata e tormentosa coppa d’Africa e la crescita di Insigne potranno perfezionarne la ridefinizione tecnica e fisica: non dimentico che nel periodo in cui ha dovuto rinunciare per infortuni e assenze di vario genere a cinque titolarissimi, il Napoli ha perso al Maradona 6 punti con Empoli e Spezia. Dove Spalletti si sta effettivamente superando è nella preparazione della fase difensiva: 16 i gol subiti fin qui, soltanto il Manchester City ha fatto meglio (14) nei cinque campionati top europei".