CorSport - E' un Napoli senza coraggio: con Gattuso mancano gioco, idee ed anche la scintilla

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così la prima gara di Gennaro Gattuso sulla panchina della SSC Napoli:

"Non è (ovviamente) quella la partita che Gattuso immagina: sotto di un gol e pure senza Koulibaly (per lui sospetto stiramento al bicipite femorale destro). Ed a quel punto, dinnanzi al Napoli, compare una parete scivolosa. Ci vorrebbero uomini coraggiosi e invece s’avverte solo il fruscio della paura e facce bianche e muscoli che paiono mordicchiati dai crampi: manca il gioco, l’idea e persino la scintilla, che quando ricompare, con l’ingresso di Mertens e il pareggio di Milik, finisce per bruciare il ragionevole desiderio di ribellarsi al destino"