CorSport - Due dubbi di formazione per Garcia in vista dell’Union Berlino: le scelte

Calcio Napoli - Rudi Garcia sta già pensando alla formazione da schierare domani contro l'Union Berlino nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono essenzialmente due i dubbi di formazioni per la gara in Germania.

Probabile formazione Napoli con Union Berlino

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, la difesa del Napoli sarà praticamente quasi la stessa di Verona. L'unico ballottaggio resta tra Mario Rui e Olivera con l'uruguaiano leggermente davanti. A centrocampo confermati Cajuste, Lobotka e Zielinski. In attacco c'è il ballottaggio tra Raspadori e Simeone con l'ex Verona in pole per comporre il tridente con Politano e Kvaratskhelia.