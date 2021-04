CorSport - Doppio primato eguagliato dal Napoli con la Samp: agganciate Man City in Europa e Inter in Italia

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea due dati record eguagliati ieri dal Napoli nella vittoria contro la Sampdoria: "E allora, quando il gol è un affare di tanti: sei per cinque. Cioè, in sei con almeno 5 reti: un risultato che, oltre agli azzurri, in giro per l'Europa che conta può vantare soltanto il City di Guardiola, primo in Premier con 74 punti. Tra l'altro, conti alla mano, i sei alfieri napoletani hanno realizzato complessivamente 51 gol, mentre 49 sono quelli del plotoncino di Manchester composto da Gündogan (12); Mahrez (9); Sterling (9); Gabriel Jesus (8); Foden (6); e De Bruyne (5). A Marassi, dicevamo, il Napoli ha ritrovato anche l'inviolabilità della porta: una sensazione smarrita nelle ultime due partite con il Crotone e la Juventus, condite tra l'altro da una notevole serie di errori difensivi, ma assaporata già dodici volte in questa stagione come l'Inter: contro Genoa, Bologna, Juve, Benevento, Milan, Fiorentina, Crotone, Samp e due volte con Parma e Roma".