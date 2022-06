CorSport - Diversità di vedute tra De Laurentiis e Spalletti: ecco su cosa sono distanti

Diversità di vedute tra Spalletti e De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che focalizza l'attenzione su un discorso che al momento dividerebbe il presidente e l'allenatore del Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il fatto che “capitan futuro” sia al centro del mercato è un campanello di allarme per Spalletti: il tecnico considera fondamentale la presenza di Koulibaly in organico per il raggiungimento degli obiettivi del club. Il problema ulteriore è che anche su questo sembra non esserci quell’unità di intenti tra società e allenatore che già altre volte sotto il Vesuvio è mancata.

Lucianone nell’ultima conferenza congiunta con il presidente ha mostrato stupore e sorpresa (per non dire disappunto) quando De Laurentiis ha detto a chiare lettere “faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli”. Una professione di fede in un momento delicato nei rapporti tra il club e i tifosi, con l’allenatore toscano che si è affrettato a precisare come invece dal suo punto di vista: «Sarà difficilissimo restare tra le prime quattro»"