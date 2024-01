CorSport distrugge Rapuano: direzione di gara pressappochista e di poca intelligenza arbitrale. Ha creato un clamoroso effetto domino per 4 motivi

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché la direzione di gara sbagliata di Rapuano nella finale di Supercoppa ha creato un clamoroso effetto domino.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"La direzione di Rapuano nella finale di Supercoppa italiana, pressappochista e di poca intelligenza arbitrale, ha avuto un effetto domino clamoroso. In un colpo solo ha:

a) rimesso gli arbitri di serie A nella bufera, che solo una settimana fa la conferenza stampa di Rocchi aveva provato a mitigare;

b) creato diversi problemi al suo designatore, che già lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyad non era affatto contento (le prime parole di Rocchi al suo arbitro non sarebbero state propriamente un complimento);

c) riacceso il fuoco della battaglia politica interna che sta dilaniando la categoria, quest’ultimo forse il primo male degli arbitri in questa fase della loro storia;

d) irritato non solo la Lega (cioè le società, basta ricordare la sottile e pungente ironia del presidente De Laurentiis) ma anche la Federcalcio, che guarda con sempre maggiore preoccupazione alla vicenda. Perché avere un calcio in ebollizione non fa bene a nessuno".