CorSport distrugge il Napoli: un suicidio calcistico, al Maradona va in scena uno psicodramma di una squadra

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla disfatta del Napoli: "Ma si può parlare - senza esagerare - di suicidio calcistico? Mentre le fiamme dell’inferno divorano il Napoli, cinquanta milioni di euro e il tavolo del Grandi della Champions, le lacrime che riempiono il «Maradona» raccontano lo psicodramma d’una squadra che ha buttato via se stessa, stravolgendo il proprio destino con l’1-1 contro il Verona: nell'elite ci vanno il Milan e la Juventus e il Napoli resta fuori, in Europa League, demolendo una stagione che sembrava recuperata e che invece ora si porta appresso tutto il peso dei mesi precedenti, infarcita da errori che si sono trasformati in chiodi su una sentenza apparentemente scongiurata. Un'ora e mezza vissuta balbettando, con il cervello a ondeggiare tra le tenebre e uno smarrimento collettivo, mentre il Verona, nella sua solita organizzazione, s'aggirava ovunque lasciando aleggiare fantasmi".