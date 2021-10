CorSport distrugge Bonucci e Chiellini: non si può pensare di andare al Mondiale con loro due

Notizie calcio - L'editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport riguardo Italia-Spagna: "Da qui a un anno questo gruppo dovrà evolvere, cercando nuovi equilibri e nuovi protagonisti. Non si può pensare di affrontare il Mondiale con Chiellini e Bonucci. E ieri sera abbiamo toccato con mano che al momento non abbiamo niente di meglio di Chiellini e Bonucci. Allo stesso modo l’equivoco del centravanti ci accompagna da troppo tempo. Le perplessità di Mancini su Immobile, confermate dalla non brillante prova del laziale nell’Europeo, non hanno prodotto un’alternativa credibile. È il primo punto nell’agenda del cittì".