CorSport - Dietro gli infortuni muscolari nel Napoli c'è la scarsa propensione al turnover

Ultime notizie Napoli - L’elenco degli indisponibili acclarati, nel frattempo, si allunga in casa Napoli: otto in totale, quasi un’intera squadra con tanto di portiere e falso nueve. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Dopo il Covid e gli infortuni traumatici, cominciano a fare capolino le problematiche muscolari comuni a tutti i club: dovute all’incredibile serie ravvicinata di impegni e, probabilmente, anche alla scarsa propensione al turnover. Koulibaly e Ghoulam per il Covid; Manolas e Mertens per distorsioni alle caviglie con interessamento dei legamenti; Hysaj, Demme, Ospina e Lozano per infortuni muscolari. Giocare ogni tre giorni, però, non è un alibi: è un fatto, è cronaca”