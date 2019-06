CorSport - Diawara piace alla Roma, operazione slegata da Manolas: i giallorossi lo valutano tra i 12 ed i 15 milioni

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulle trattative con l'As Roma. Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, la Roma ha già scelto le proprie strategie in merito alla questione Manolas (accetterà solo la clausola) e lo ha anche detto: Amadou Diawara piace, e anche tanto, interessa, e parecchio, e nonostante lì in mezzo non manchino gli interpreti, si potrebbe anche pensare di affrontare l’argomento.

Diawara, la valutazione fatta dalla Roma

Secondo il Corriere dello Sport le due questioni camminano isolate e indipendenti, perché a Trigoria devono incassare e sistemare i propri conti e con quei trentasei milioni risolverebbero qualsiasi problema, archivierebbero le preoccupazioni e si proietterebbero altrove. Magari, ma dopo il primo luglio, per ovvie ragioni di bilancio, anche in direzione Diawara, che per la Roma vale dai 12 ai 15 milioni di euro e per il Napoli non meno di 20.