CorSport - Di Lorenzo in leggero vantaggio su Toloi

Euro 2020 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "L’unica novità in partenza sarà la sostituzione obbligata di Florenzi che deve recuperare dal risentimento al polpaccio destro rimediato contro la Turchia, che lo ha costretto a uscire dopo il primo tempo. Venerdì scorso toccò a Di Lorenzo prenderne il posto, brillantemente. E anche stavolta l’esterno del Napoli appare in leggero vantaggio. Negli ultimi due giorni, in realtà, sembrava aver prevalso l’idea di lanciare Toloi per la maggiore fisicità e magari come costruttore da dietro aggiunto se in mezzo gli azzurri dovessero trovare difficoltà. Sia Di Lorenzo che Toloi sono duttili, capaci di coprire e attaccare, possibile però che alla fine il primo si faccia preferire"