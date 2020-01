CorSport - Demme si candida per una maglia dal 1', per Lobotka percorso diverso in attesa del debutto

Fabian contro Inter e Perugia ha giocato al di sotto dei suoi livelli standard: domani con la Fiorentina sarà sotto esame, perciò l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è pronto a rivoluzionare il reparto secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Prima di riscrivere le liste e le gerarchie bisogna vedere i nuovi all’opera con una certa continuità, Demme già in campo con il Perugia per 25 minuti, dopo appena due giorni in gruppo, proprio al posto del collega.

Gattuso lo ha voluto e ci crede. Punta su di lui e punta a lanciarlo dal primo minuto al più presto possibile: più difficile con la Fiorentina, probabilmente con la Lazio nei quarti di Coppa Italia.

Diverso è invece il percorso di Lobotka: quella di domani sarà la sua prima convocazione e dunque bisogna attendere ancora un pizzico”