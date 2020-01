CorSport - Demme e Lobotka convocati per il Perugia: Gattuso pensa anche al loro esordio

Ultime notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport per Lobotka e Demme potrebbe esserci la prima convocazione con la maglia del Napoli per la sfida di Coppa Italia di martedì contro il Perugia.

