CorSport - De Laurentiis vuole blindare Koulibaly con rinnovo e fascia da capitano: presto il via alle trattative per il nuovo contratto

Notizie calcio Napoli - Rinnovo Koulibaly-Napoli, arrivano delle importanti novità. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis sembrerebbe intenzionato a proporre il rinnovo di contratto a Kalidou:

"Ieri Kalidou ha fatto festa con il suo popolo a Dakar, è stato ricevuto dal presidente con tutti gli altri vincitori e domani dovrebbe rientrare a Napoli proprio come Anguissa. In tempo per preparare la sfida con i campioni d'Italia. Ci sarà da attendere un po', invece, per approfondire il discorso del rinnovo del suo contratto datato 2023 che il Napoli ha intenzione di proporgli: nell'immaginario, il capitano del futuro sarà lui proprio come oggi è il Comandante di Spalletti"