CorSport - De Laurentiis su Zielinski ha detto la menzogna del secolo utilizzando il verbo sperimentare

Sabato scorso De Laurentiis, spiegando l'esclusione dalla lista Champions del calciatore Piotr Zielinski, disse che non si trattava di una ripicca da parte del Napoli per il mancato rinnovo bensì c'era la necessità di sperimentare i nuovi acquisti per capire se bisognerà riscattare i loro cartellini a luglio oppure no. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, riferendosi alle parole presidenziali, sostiene che ADL abbia utilizzato il verbo sperimentare per nascondere la più limpida menzogna del secolo in corso.

De Laurentiis mancato rinnovo Zielinski

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: