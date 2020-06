CorSport - De Laurentiis non svaluta Koulibaly: chiede sempre 100 milioni per trattare la cessione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Koulibaly: "Cento milioni di ottimi motivi per ricominciare a parlare di calcio. Per raccontare il ritorno del calcio in generale e poi anche il suo, Kalidou Koulibaly, grande protagonista del mercato del lockdown che un giorno sì e l’altro pure è stato accostato ai club di Premier, Ligue 1 e Liga. Il mondo in stand-by e Koulibaly invece a correre più forte di prima per accelerare il recupero e per farsi trovare pronto. Tutto chiaro? L’occasione è servita: sabato, semifinale decisiva di Coppa Italia con l’Inter, il ritorno dello sport, del Napoli e del suo gigante. Mister 100 milioni di euro, cioè quanto lo valuta De Laurentiis, e un motivo ci sarà: non resta che riscoprirlo".