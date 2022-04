CorSport - De Laurentiis ha ragione sui cambi di Spalletti: ma è giusto renda pubblico il suo giudizio?

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si interroga sui comportamenti tenuti dal presidente Aurelio De Laurentiis negli ultimi tempi. Qualche giorno fa, svelato dallo stesso allenatore Luciano Spalletti, trapelò la sua contrarietà per i cambi.

"Che il presidente avesse ragione è fuor di dubbio. Le sostituzioni di Osimhen, Lozano e Insigne, quando il Napoli era ancora in vantaggio per uno a zero contro i giallorossi di Mou, si sono rivelate un errore tattico, che noi stessi abbiamo censurato. Ma è giusto che il presidente renda pubblico il suo giudizio?"