CorSport - De Laurentiis ha minacciato di abbandonare la Lega: rivelare le perdite della Serie A avrebbe dato vantaggi ai calciatori del Napoli nella causa per le multe

Ultimissime notizie calcio - I presidenti di Serie A hanno picchiato duro sul taglio degli stipendi e ha vinto la linea più oltranzista, quella che ha proposto riduzioni da un minimo di un sesto (se si tornerà a giocare) a un massimo di un terzo (se il campionato invece non riprenderà) degli stipendi annui lordi dei calciatori. Il Corriere dello Sport torna sull'assemblea di Lega che si è tenuta ieri:

“I momenti di tensione non sono mancati, visto che De Laurentiis e Lotito hanno usato parole colorite e minacciato di abbandonare la Lega se nel comunicato fossero state messe le cifre o le percentuali delle potenziali perdite che i club sopporteranno: rivelarli secondo loro avrebbe dato vantaggi ai calciatori nella trattativa per i tagli e, solo nel caso del numero uno azzurro, nella causa per la multa dopo il no al ritiro di novembre”