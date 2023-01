CorSport - De Laurentiis ha invitato Spalletti e squadra questa sera a cena

Calcio Napoli - La vittoria sulla Roma ha permesso al Napoli di allungare ancora di più sulle direttte inseguitrici per lo scudetto. Il vantaggio di 13 è davvero cospicuo a questo punto del campionato, ma Luciano Spalletti e squadra non vogliono sentire la parola gestione. Il Napoli proverà a vincere più gare da qui alla fine del campionato. Non è una squadra che si accontenta del pareggio. La vittoria sulla Roma in tal senso è il manifesto più evidente della mentalità di questi ragazzi.

Cena De Laurentiis Spalletti e squadra

Tra i più felici di questo momento d'oro del Napoli c'è sicuramente Aurelio De Laurentiis. Il presidente, al fischio finale di Napoli-Roma, è stato accolto da una folla in delirio all'esterno del Maradona. Una scena molto bella che il patron ha apprezzato. Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina in edicola, De Laurentiis oggi ha invitato squadra e staff a cena. Spalletti ed i suoi ragazzi infatti oggi non si alleneranno a Castel Volturno (lo hanno fatto ieri). Il menù prevede tutto a base di carne alla brace si legge sul quotidiano.